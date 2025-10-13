Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о производстве дронов-перехватчиков?
Лидер Украины заявил, что нынешний процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68%. По его словам, эта эффективность будет повышаться.
Также он добавил, что в Украине есть несколько компаний, которые уже развернули массовое производство таких перехватчиков. Они являются одним из самых дешевых способов противодействия дронам врага.
Один такой дрон стоит примерно 3,5 – 5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2 – 3 перехватчика против одного иранского "Шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов,
– сказал президент Украины.
В то же время украинский лидер подчеркнул нехватку финансирования. "Вопрос в деньгах, и это реальная проблема", – сказал он.
Зеленский объяснил, что для реального масштабирования нужны тысячи таких дронов.
То есть нам нужно иметь тысячу таких перехватчиков. А сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство,
– подчеркнул Зеленский.
Президент выразил надежду, что Украина все же придет к увеличению производства.
К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала сказал, что дроны-перехватчики и мобильные группы могут не справиться с массовыми атаками. Гораздо эффективнее наносить сотнями ударов по местам запуска.
Что известно о производстве дронов в Украине?
Украина развивает дроны-перехватчики, сотрудничает с международными компаниями и инвестирует в национальное производство для эффективного сбивания вражеских беспилотников Shahed.
Сейчас есть перехватчики, способные сбивать реактивные "Шахеды". Однако их эффективность зависит от подготовки операторов, модели самого дрона и погодных условий.