Об этом в комментарии журналистке Новости.LIVE рассказал заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает 24 Канал.
Что известно о дронах-перехватчиках "Шахедов"?
На конференции "YES-2025" представитель ОП заверил, что украинские военные уже имеют необходимые беспилотники, которые могут сбивать российские "Шахеды".
По словам Палисы, оборонные силы работают над формированием оптимальной, многоуровневой системы защиты воздушного пространства, которая позволит эффективнее противодействовать массированным дроновым атакам и уменьшить нагрузку на дорогостоящие средства ПВО.
Враг развивается, и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет,
– подчеркнул заместитель главы ОП.
Павел Палиса также подчеркнул, что эффективность перехвата зависит от ряда факторов, в частности технической модели самого перехватчика и квалификации операторов.
Другими словами, просто иметь аппарат недостаточно. Для его эффективного применения нужны качественные обучения бойцов, командная работа и интеграция дронов в общую систему обороны.
Другие украинские военные разработки
Украина выбилась в ведущие мировые страны по темпам и практике применения боевых беспилотников.
Американские вооруженные силы активно изучают украинский опыт в использовании дронов. Силы обороны эффективно применяют беспилотники для ударов по важным объектам критической инфраструктуры россиян.
В частности СМИ сообщают, что 13 сентября украинский дрон атаковал территорию предприятия "Башнефть-Новойл" в Уфе. Беспилотник попал в установку АВТ-1, в результате чего были повреждены газопровод и факельный коллектор.
Кроме того, в августе 2025 года Украина представила крылатую ракету Flamingo FP-5, разработанную компанией Fire Point.
Заявленная дальность поражения этой ракеты – более 3 000 километров, а боевая часть весит примерно 1 150 килограммов.