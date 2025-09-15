На поле боя XXI века война все больше похожа на видеоигру. Солдаты в шлемах виртуальной реальности двигают пальцами по джойстику, тем временем в небе поднимается квадрокоптер. Украинские бойцы уже освоили такой метод ведения войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.
Как топовые армии мира учатся у ВСУ?
В США на базе в Форт-Блисс военные только начинают учиться управлять дронами, что уже давно массово используются в Украине.
Простой аппарат стоимостью менее тысячи долларов может уничтожить танк за несколько миллионов – и эта новая реальность, по мнению экспертов CNN, застала американскую армию врасплох.
Заметьте! Несмотря на статус самой технологичной армии мира, США оказались неподготовленными к массовому производству и использованию дешевых беспилотников, которые сейчас стали основным инструментом в современной войне.
Вместо этого Пентагон десятилетиями делал ставку на дорогие и сложные системы – самолеты, танки, высокоточные ракеты.
Это не завтрашняя проблема. Это проблема сегодняшнего дня. И первый бой следующей войны будет включать больше дронов, чем мы когда-либо видели,
– отметил генерал-майор Курт Тейлор, командующий 1-й бронетанковой дивизии США.
Пример Украины в ведении беспилотной войны стал ключевым, в частности для американцев.
Военные руководители и аналитики признают, что Киев за два года создал уникальную "школу дронов", которую теперь внимательно изучают в НАТО.
Применение дронов бойцами Сил обороны Украины / Фото Генштаб
Украинские FPV-дроны показали, что даже самая защищенная бронетехника не может устоять против "ударных птичек".
Не существует ни одного танка на дороге, который бы выжил против FPV-дронов,
– прямо заявил майор Роберт "Мадьяр" Бровди, командир Сил беспилотных систем Украины.
Около 80% успешных поражений врага, по словам заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Владимира Горбатюка, осуществляются именно дронами.
Он также отмечает, что для украинских военных это уже стало обыденностью, тогда как в других армиях подобные технологии только в начале своего внедрения и реализации.
Американские военные приходят к тем же выводам. В июле министр обороны США Пит Гегсет разослал руководству армии меморандум с призывом ускорить внедрение беспилотников.
Теперь Пентагон меняет подход, планируя сделать дрон таким же привычным инструментом для каждого солдата, как рация или ночной прицел.
Цель в том, чтобы военные воспринимали его как часть стандартного комплекта,
– объяснил полковник Ник Райан, ответственный за интеграцию беспилотников в армии США.
Какую революцию в современной войне осуществила Украина?
Большинство дронов на фронте в Украине – собственного производства. В первые месяцы войны США передали Киеву несколько десятков ударных дронов Switchblade, но украинские военные признали их менее эффективными против российских средств РЭБ, чем собственные FPV-системы.
Побеждает тот, кто быстрее обновляет технологию,
– констатирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинские компании имеют преимущество, ведь они постоянно получают обратную связь непосредственно от фронта и сразу совершенствуют конструкции.
Украинские военные активно используют FPV-дроны / Фото Zedigital
Такой цикл позволил им перегнать многих иностранных производителей. Именно поэтому американские стартапы вроде Neros или Anduril отправляют свои прототипы в Киев на испытания.
Михаил Федоров добавляет, что беспилотные видео из Украины уже стали ценным ресурсом для тренировки искусственного интеллекта и моделирования новых тактик.
Это геополитическая карта, которой наш президент может воспользоваться. Мы предоставляем качественные дроны и данные, а взамен получаем больше поддержки,
– объяснил он.
В свою очередь главное препятствие внедрения подобных технологий для американского рынка – отсутствие дешевых китайских деталей, на которых базируется большинство украинских FPV-дронов. Эксперты признают, что в США делать эти компоненты иногда в 100 раз дороже.
Американская компания Neros пока производит только 2 тысячи БпЛА в месяц. Несмотря на то, что это самый высокий показатель в стране, он остается мизерным по сравнению с украинским производством в несколько миллионов дронов в год.
Это технологическое изменение, которое уже необратимо. Китай ежегодно выпускает десятки миллионов дронов. Мы должны быть готовы к такому масштабу,
– предупреждает аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт.
Успешные дроновые операции украинских военных за последнее время
Украинская армия активно использует беспилотники для ударов в глубоком российском тылу. Дроны успешно атакуют критическую инфраструктуру россиян, которая играет решающую роль в военном обеспечении оккупантов.
В частности, в воскресенье, 14 сентября, подразделения ГУР нанесли удар по одному из ключевых военных химических предприятий в России.
Целью беспилотников стал завод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае. Это один из ведущих производителей сырья для изготовления взрывчатых веществ.
В тот же день ГУР совместно с Силами специальных операций провели комбинированную атаку на российскую железную дорогу. В результате эффективных действий украинских бойцов были уничтожены военные противника и повреждена критически важная логистика.
На Северо-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Стальной Граница" пресекли попытку вражеского штурма, применив FPV-дроны.