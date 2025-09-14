172 миллиона долларов это примерно 7 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью "Новости.Live" на конференции YES 2025.
Смотрите также "Вся Европа окажется под угрозой": Каллас сравнила сценарий поражения Украины с 1938 годом
Откуда Украина берет деньги на оборону?
Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что самостоятельно мы не сможем самостоятельно вынести этот груз,
– заявил Гнатов.
Он отметил, что привлечение финансирования от западных партнеров является критически важным. Это не только поддерживает оборонную промышленность Украины, но и позволяет внедрять инновационные технологии, что обеспечивает преимущество в войне. Гнатов подчеркнул, что борьба против "большой и ресурсно мощной страны" чрезвычайно дорогая.
Сколько денег понадобится Украине на оборону в 2026 году?
- Денис Шмыгаль отметил, что даже если война прекратится, то на 2026 год Украине надо ненамного меньше чем 120 миллиардов долларов США.
- Он отметил, что сейчас экономика войны такая, что, если Украина тратит меньше, чем Россия, то платит своими территориями и жизнью людей.
- Министр обороны заявил, что Украина уже способна производить достаточно военного оборудования для собственной защиты и безопасности Европы.