172 миллиона долларов это примерно 7 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью "Новости.Live" на конференции YES 2025.

Смотрите также "Вся Европа окажется под угрозой": Каллас сравнила сценарий поражения Украины с 1938 годом

Откуда Украина берет деньги на оборону?

Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что самостоятельно мы не сможем самостоятельно вынести этот груз,

– заявил Гнатов.

Он отметил, что привлечение финансирования от западных партнеров является критически важным. Это не только поддерживает оборонную промышленность Украины, но и позволяет внедрять инновационные технологии, что обеспечивает преимущество в войне. Гнатов подчеркнул, что борьба против "большой и ресурсно мощной страны" чрезвычайно дорогая.

Сколько денег понадобится Украине на оборону в 2026 году?