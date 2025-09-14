172 мільйони доларів це приблизно 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтерв'ю "Новини.Live" на конференції YES 2025.
Звідки Україна бере гроші на оборону?
Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж,
– заявив Гнатов.
Він зазначив, що залучення фінансування від західних партнерів є критично важливим. Це не лише підтримує оборонну промисловість України, а й дозволяє впроваджувати інноваційні технології, що забезпечує перевагу у війні. Гнатов підкреслив, що боротьба проти "великої і ресурсно потужної країни" надзвичайно дорога.
Скільки грошей знадобиться Україні на оборону у 2026 році?
Денис Шмигаль зазначив, що навіть якщо війна припиниться, то на 2026 рік Україні треба ненабагато менш як 120 мільярдів доларів США.
Він зауважив, що наразі економіка війни така, що, якщо Україна витрачає менше, ніж Росія, то платить своїми територіями та життям людей.
Міністр оборони заявив, що Україна вже спроможна виробляти достатньо військового обладнання для власного захисту та безпеки Європи.