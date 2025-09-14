Каллас згадала ситуацію 1938 року, коли Чехословаччина, не отримавши допомоги проти нацистської Німеччини, опинилася під її контролем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Якою ситуацію зараз бачить Кая Каллас?
Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна програє, безпека всієї Європи опиниться під загрозою. Ми повинні показати, що ми засвоїли урок з історії,
– наголосила Каллас.
Вона також підкреслила, що США можуть примусити Росію до серйозних мирних переговорів.
"Я не втрачаю надії, що Трамп використає свій вплив і запровадить санкції проти Росії. Президент неодноразово заявляв, що відмова Росії брати участь у переговорах призведе до санкцій. Звичайно, ми б вітали їхнє впровадження зараз. На думку наших американських колег, президент Трамп вважається дуже нетерплячою людиною, і якщо Володимир Путін намагається виграти час, ми повинні відповісти", – заявила вона.
Каллас зазначила, що мир можливий лише за умови готовності обох сторін, тоді як Росія чинить опір. За мир виступає і Україна, і США, і Європа. Путін – єдиний, хто пручається.
Вона додала, що мета має полягати у тому, щоб агресія Росії не принесла їй вигоди, адже "винагорода за агресію принесе більше війни, а не менше".
Які заяви нещодавно робила Кая Каллас?
Кая Каллас заявила, що обговорення територіальних поступок України є російською пасткою.
Вона зазначила, що Росія використовує класичну тактику переговорів. Cпочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультиматуми та погрози силою, і нарешті мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.
За словами Каллас, ситуація з війною Росії проти України зайшла в глухий кут, тому, ймовірно, бойові дії затягнуться на найближчі 2 роки. Вона наголошує, що дії Росії, зокрема нещодавня атака дронами на Польщу, свідчать про посилення агресії.