Каллас згадала ситуацію 1938 року, коли Чехословаччина, не отримавши допомоги проти нацистської Німеччини, опинилася під її контролем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Якою ситуацію зараз бачить Кая Каллас?

Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна програє, безпека всієї Європи опиниться під загрозою. Ми повинні показати, що ми засвоїли урок з історії,

– наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що США можуть примусити Росію до серйозних мирних переговорів.

"Я не втрачаю надії, що Трамп використає свій вплив і запровадить санкції проти Росії. Президент неодноразово заявляв, що відмова Росії брати участь у переговорах призведе до санкцій. Звичайно, ми б вітали їхнє впровадження зараз. На думку наших американських колег, президент Трамп вважається дуже нетерплячою людиною, і якщо Володимир Путін намагається виграти час, ми повинні відповісти", – заявила вона.

Каллас зазначила, що мир можливий лише за умови готовності обох сторін, тоді як Росія чинить опір. За мир виступає і Україна, і США, і Європа. Путін – єдиний, хто пручається.

Вона додала, що мета має полягати у тому, щоб агресія Росії не принесла їй вигоди, адже "винагорода за агресію принесе більше війни, а не менше".

