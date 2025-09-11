Про це посадовиця заявила в інтерв'ю іспанському виданню El Pais, передає 24 Канал.

Читайте також Говорили не лише про дронову атаку Росії на Польщу: що відомо про зустріч Зеленського і Стубба

Коли закінчиться війна в Україні?

За словами Каї Каллас, ситуація з війною Росії проти України зайшла в глухий кут, тому, ймовірно, бойові дії затягнуться на найближчі 2 роки.

Каллас наголошує, що дії Росії, зокрема нещодавня атака дронами на Польщу, свідчать про посилення агресії.

Вона також зауважує, що нинішній стан війни характеризується відсутністю значних просувань з обох сторін.

Своєю чергою джерела, опитані El Pais, зазначають, що стабільність в Україні залишатиметься під загрозою, доки не відбудуться зміни в політичному керівництві як у Києві, так і в Москві.

Як міжнародна спільнота реагує на Кремлівську агресію?