Про це посадовиця заявила в інтерв'ю іспанському виданню El Pais, передає 24 Канал.
Коли закінчиться війна в Україні?
За словами Каї Каллас, ситуація з війною Росії проти України зайшла в глухий кут, тому, ймовірно, бойові дії затягнуться на найближчі 2 роки.
Каллас наголошує, що дії Росії, зокрема нещодавня атака дронами на Польщу, свідчать про посилення агресії.
Вона також зауважує, що нинішній стан війни характеризується відсутністю значних просувань з обох сторін.
Своєю чергою джерела, опитані El Pais, зазначають, що стабільність в Україні залишатиметься під загрозою, доки не відбудуться зміни в політичному керівництві як у Києві, так і в Москві.
Як міжнародна спільнота реагує на Кремлівську агресію?
У середу, 10 вересня, Росія вкотре здійснила масовану дронову атаку на Україну.
Під час цього ворожі безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Литви. За даними німецьких видань, щонайменше 5 дронів, імовірно, мали на меті атакувати базу НАТО в Жешуві.
- На думку радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка, млява реакція НАТО на цей напад лише заохочує Росію до подальшої ескалації.
- Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви, які представляють Люблінський трикутник, рішуче засудили вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
- Вони назвали атаку спланованою та цілеспрямованою провокацією, що свідчить про значне загострення напруженості.