Як розповіла журналістка 24 Каналу Софія Назаренко, головною темою розмови була атака російських безпілотників по Польщі. Також президенти згадали і про військові навчання "Запад-2025", які вже завтра розпочнуться в Білорусі.

Читайте також Дізнався, що може безкарно перетнути червоні лінії НАТО, – ЗМІ про атаку Путіна на Польщу

Чому Зеленський згадав про Крим?

За словами Зеленського, порушення повітряного простору НАТО нагадало йому вторгнення Росії на Крим у 2014 році. Тоді на території півострова опинилися так звані "зелені чоловічки". Зрештою вони окупували півострів.

Зараз їм не обов'язково закидати окупантів на певну територію. Вони цілком можуть просто запускати туди безпілотники.

Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. В психологічному сенсі. Зараз технологічна війна. Їм не потрібні "зелені чоловічки". Сьогодні роль цих "чоловічків" виконували безпілотники російського виробництва,

– сказав Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив, що такими діями Росія в черговий раз демонструє – їм не потрібне завершення війни. Вони йдуть на ескалацію і готові продовжувати свої атаки не лише по Україні, але й по інших європейських країнах.

Що можна зробити у відповідь на дії Росії?

Як наголосив Зеленський, 10 вересня вони вже мали розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Україна готова поділитися досвідом та допомогою зі знищення російських безпілотників. Можливо, вдасться організувати певне навчання.

Окрім цього, Зеленський запропонував Польщі спільну програму дронів-перехоплювачів. Вона могла б стати частиною мультисистеми ППО між Україною та західними союзниками. Так можна було б ще краще захист неба від російських повітряних цілей.

Східний фланг НАТО вже мав би давно підготувати спільну систему ППО, яка могла б швидко знищувати російські дрони та ракети. А президент Фінляндії додав, що Захід вже зараз має бути готовим до гібридних дій з боку Росії. Путін розмиває межу між миром та війною.

Ми бачимо, що межа між війною та миром тепер розмита. Можуть бути як традиційні способи ведення війни, так і технологічні та інші способи. Росія й далі "дражнитиме", загрожуючи гібридною війною. Не варто забувати і про інформаційну війну,

– наголосив Стубб.

Агресивні дії Росії щодо Польщі: коротко