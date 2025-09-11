Как рассказала журналистка 24 Канала София Назаренко, главной темой разговора была атака российских беспилотников по Польше. Также президенты вспомнили и о военных учениях "Запад-2025", которые уже завтра начнутся в Беларуси.

Читайте также Узнал, что может безнаказанно пересечь красные линии НАТО, – СМИ об атаке Путина на Польшу

Почему Зеленский вспомнил о Крыме?

По словам Зеленского, нарушение воздушного пространства НАТО напомнило ему вторжение России на Крым в 2014 году. Тогда на территории полуострова оказались так называемые "зеленые человечки". В конце концов они оккупировали полуостров.

Сейчас им не обязательно забрасывать оккупантов на определенную территорию. Они вполне могут просто запускать туда беспилотники.

Самое страшное, что эта атака похожа на Крым. В психологическом смысле. Сейчас технологическая война. Им не нужны "зеленые человечки". Сегодня роль этих "человечков" выполняли беспилотники российского производства,

– сказал Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что такими действиями Россия в очередной раз демонстрирует – им не нужно завершение войны. Они идут на эскалацию и готовы продолжать свои атаки не только по Украине, но и по другим европейским странам.

Что можно сделать в ответ на действия России?

Как отметил Зеленский, 10 сентября у них уже был разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Украина готова поделиться опытом и помощью по уничтожению российских беспилотников. Возможно, удастся организовать определенное обучение.

Кроме этого, Зеленский предложил Польше совместную программу дронов-перехватчиков. Она могла бы стать частью мультисистемы ПВО между Украиной и западными союзниками. Так можно было бы еще лучше защитить небо от российских воздушных целей.

Восточный фланг НАТО уже должен был давно подготовить совместную систему ПВО, которая могла бы быстро уничтожать российские дроны и ракеты. А президент Финляндии добавил, что Запад уже сейчас должен быть готовым к гибридным действиям со стороны России. Путин размывает границу между миром и войной.

Мы видим, что граница между войной и миром теперь размыта. Могут быть как традиционные способы ведения войны, так и технологические и другие способы. Россия и дальше будет "дразнить", угрожая гибридной войной. Не стоит забывать и об информационной войне,

– подчеркнул Стубб.

Агрессивные действия России в отношении Польши: коротко