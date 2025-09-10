Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра МИД Польши Радослава Сикорского, которого цитирует Barron`s.
Что сказал Сикорский об атаке "Шахедов" по территории Польши?
Радослав Сикорский отметил, что такое количество беспилотников не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому такое вторжение "не было случайным событием".
Мы не сомневаемся, что это не было случайным событием. Мы имеем дело с беспрецедентным случаем нападения не только на территорию Польши, но и на территорию НАТО и Европейского Союза,
– отметил министр.
Он добавил, что обычно, когда в страну попадает 2-3 дрона, это может быть технической неисправностью. Но 19 нарушений воздушного пространства просто невозможно назвать случайными.
Из-за атаки дронов польский МИД вызвал временно поверенного в делах посольства России. Ему вручили ноту протеста. Варшава собирается провести широкие консультации, к которым присоединится украинская сторона и представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кайя Каллас. Информацию об атаке также передали государственному секретарю США Марко Рубио.
Стоит отметить! Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу рассказал, что Польша, вероятно, была не готова к угрозе со стороны России, а потому сбила только 4 из 19 БпЛА. Почему Польше было невыгодно сбивать беспилотники истребителями – читайте в нашем материале.
Что известно о вторжении БпЛА на территорию Польши?
Ночью 10 сентября Вооруженные силы Польши официально заявили, что воздушное пространство страны неоднократно нарушили беспилотники. Истребителями дроны удалось сбить. Опасность из-за атаки существовала для Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводства.
Позже атаку подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. БпЛА попал в жилой дом в селе Люблинского воеводства. Была повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль.
В стране нашли остатки 15 дронов и одной ракеты неизвестного происхождения. Однако происхождение последнего вооружения неизвестно.
Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что многие факторы говорят, что атака Польши дронами была неслучайной. По его словам, Украина готова помочь Польше построить систему оповещения и защиты от возможной угрозы со стороны России, в частности по изготовлению дронов-перехватчиков.
Российское минобороны отчиталось об атаке дронов на Украину, добавив, что не планировали поражать объекты на территории Польши.