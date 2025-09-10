Зеленский подчеркнул, что на этот раз наглость России еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Смотрите также Европа надеется, что дроны России в Польше будут для Трампа последней каплей, – The Telegraph
Как прошел разговор Зеленского с европейскими лидерами?
Зеленский поговорил с премьерами Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Прежде всего речь шла об атаке российских дронов на Польшу. Зеленский отметил, что инциденты с несколькими дронами, которые залетали в воздушное пространство НАТО уже были, но на этот раз масштаб значительно больше. Должна быть соответствующая реакция.
Обломки БпЛА, в частности "Шахедов", были найдены во многих польских городах и селах. Украинские военные передают польской стороне всю необходимую информацию об этой атаке.
Причин такого дерзкого поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем,
– заявил Зеленский.
Также, по его словам, нужно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они эффективно выполняют свои функции.
Зеленский предложил польской стороне помощь Украины, в частности обучение по сбиванию дронов. О соответствующем сотрудничестве Зеленский договорился с Дональдом Туском. Также будет координация со всеми странами-членами НАТО.
Что известно о российских дронах в Польше?
В 00:43 Воздушные силы сообщили о движении российских "Шахедов" в направлении Польши с Волыни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Он рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.