Зеленский подчеркнул, что на этот раз наглость России еще выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Как прошел разговор Зеленского с европейскими лидерами?

Зеленский поговорил с премьерами Польши Дональдом Туском, Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Прежде всего речь шла об атаке российских дронов на Польшу. Зеленский отметил, что инциденты с несколькими дронами, которые залетали в воздушное пространство НАТО уже были, но на этот раз масштаб значительно больше. Должна быть соответствующая реакция.

Обломки БпЛА, в частности "Шахедов", были найдены во многих польских городах и селах. Украинские военные передают польской стороне всю необходимую информацию об этой атаке.

Причин такого дерзкого поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем,

– заявил Зеленский.

Также, по его словам, нужно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они эффективно выполняют свои функции.

Зеленский предложил польской стороне помощь Украины, в частности обучение по сбиванию дронов. О соответствующем сотрудничестве Зеленский договорился с Дональдом Туском. Также будет координация со всеми странами-членами НАТО.

Что известно о российских дронах в Польше?