Таким образом Путин узнал, что может безнаказанно пересечь красные линии НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что понял Путин после атаки на Польшу?

Российские цели часто залетают в Польшу. Однако, отражая последнюю атаку, НАТО впервые пришлось вступить в бой с Россией.

В воздух поднимались, в частности, самолеты Нидерландов и Италии. К отражению атаки привлекали F-35, F-16, а также несколько вертолетов.

В The Telegraph отметили, что этот случай показал, на какие риски готов пойти Путин, чтобы проверить реакцию Европы и решимость, устойчивость и готовность Альянса к эскалации войны в Украине с Западом.

Будет ли этого достаточно, чтобы задействовать статью 5? Ответ, которую обнаружил Путин, был отрицательным, что дало ему информацию о том, насколько далеко он может толкнуть Альянс, не спровоцировав полномасштабную войну. Но он также узнал, что НАТО готово ответить на его угрозы,

– пишет издание.

Обратите внимание! 5 статья Вашингтонского договора гласит, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

В The Telegraph добавили, что полученная информация будет полезна российскому диктатору, потому что он сталкивается с перспективой замораживания войны в Украине и возможным размещением там европейских миротворческих сил.

Также в издании отметили, что случай с атакой на Польшу поможет Европе убедить Трампа, что Путин серьезно к мирным переговорам по Украине не относится и просто манипулирует им.

Между тем в НАТО пришли к выводу, что инцидент в Польше не был нападением на страну.

"Мы должны рассматривать это именно так, как оно выглядит... а не как нападение", – цитирует издание источники в Альянсе.

Там добавили, что после "успешной операции ПВО" царит атмосфера спокойствия и готовности продолжать действовать.

"Все прошло как надо. Мы отреагировали быстро и решительно", – считают в НАТО.

Премьер Польши Дональд Туск призвал население не паниковать из-за "масштабной провокации". В то же время заявил, что эта атака беспилотниками приблизила Запад и Россию ближе к конфликту, чем "когда-либо со времен Второй мировой войны".

Что касается россиян, то они снова взялись за дезинформацию, затягивание времени и отрицание.

Что сказали в России об атаке на Польшу?