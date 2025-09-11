Таким чином Путін дізнався, що може безкарно перетнути червоні лінії НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що зрозумів Путін після атаки на Польщу?

Російські цілі часто залітають у Польщу. Однак, відбиваючи останню атаку, НАТО вперше довелося вступити у бій з Росією.

У повітря підіймалися, зокрема, літаки Нідерландів та Італії. До відбиття атаки залучали F-35, F-16, а також декілька вертольотів.

У The Telegraph зауважили, що цей випадок показав, на які ризики готовий піти Путін, аби перевірити реакцію Європи та рішучість, стійкість і готовність Альянсу до ескалації війни в Україні із Заходом.

Чи буде цього достатньо, щоб задіяти статтю 5? Відповідь, яку виявив Путін, була негативною, що дало йому інформацію про те, наскільки далеко він може штовхнути Альянс, не спровокувавши повномасштабну війну. Але він також дізнався, що НАТО готове відповісти на його погрози,

– пише видання.

Зверніть увагу! 5 стаття Вашингтонського договору говорить, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

У The Telegraph додали, що отримана інформація буде корисна російському диктатору, бо він стикається з перспективою замороження війни в Україні та можливим розміщенням там європейських миротворчих сил.

Також у виданні зауважили, що випадок з атакою на Польщу допоможе Європі переконати Трампа, що Путін серйозно до мирних переговорів щодо України не ставиться і просто маніпулює ним.

Тим часом у НАТО дійшли висновку, що інцидент у Польщі не був нападом на країну.

"Ми повинні розглядати це саме так, як воно виглядає... а не як напад", – цитує видання джерела в Альянсі.

Там додали, що після "успішної операції ППО" панує атмосфера спокою і готовності продовжувати діяти.

"Усе пройшло як треба. Ми відреагували швидко і рішуче", – вважають в НАТО.

Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав населення не панікувати через "масштабну провокацію". Водночас заявив, що ця атака безпілотниками наблизила Захід і Росію ближче до конфлікту, ніж "будь-коли з часів Другої світової війни".

Що стосується росіян, то вони знову взялися за дезінформацію, затягування часу і заперечення.

Що сказали у Росії про атаку на Польщу?