Россия могла намеренно запустить дроны, чтобы оценить реакцию НАТО и использовать этот опыт в будущих конфликтах с Западом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Что говорят в ISW о налете российских дронов на Польшу?
Для налета на Польшу Россия использовала около 20 дронов. Стоит заметить, что это втрое превышает общее количество беспилотников, которые залетали в страну с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.
По данным Института изучения войны, большое количество дронов свидетельствует о том, что действия России были преднамеренными. Таким образом Кремль постепенно расширяет свою гибридную войну против Европы, и нарушение воздушного пространства Польши является частью этой кампании.
Налет российских дронов на Польшу / Карта ISW
Как сообщают в ISW, вторжение дронов, вероятно, имело целью оценить реакцию НАТО, структуру командования и коллективной обороны, взаимодействие государств-членов и реакцию Польши, особенно в то время, когда поддержка Украины является чувствительной темой во внутреннем информационном пространстве страны.
Заметим, что Штаб НАТО заявил, что это был первый случай, когда самолеты Альянса вступили в бой с потенциальными угрозами в воздушном пространстве НАТО. ISW считает, что Россия осуществляет многовекторные усилия по подготовке к потенциальной будущей войне с Западом, в частности путем подготовки своего общества, милитаризации молодежи, развития военной инфраструктуры на западной границе и распространения соответствующих нарративов.
Усилия по проверке технических возможностей и политической решимости НАТО, вероятно, являются частью этой многовекторной кампании, и Россия становится все смелее в плане того, какую эскалацию она готова испытать.
Еще одной целью Москвы в Институте изучения войны называют попытку ограничить или сдержать западную помощь Украине. Это объясняется тем, что некоторые дроны, залетевшие в Польшу, двигались в направлении аэропорта "Жешув-Ясенка", который является главным центром поставок оружия для Украины.
Вполне возможно, что страна-агрессор хотела ударить по этой локации, чтобы помешать поставкам и подорвать польскую поддержку Украины из-за опасений новых ударов.
Атака дронов на Польшу: коротко о главном
- Ночью 10 сентября во время российской атаки на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушили дроны. Опасность угрожала Подляскому, Мазовецкому и Люблинскому воеводствам.
- Один из БпЛА попал в жилой дом в деревне Люблинского воеводства. В результате там повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль. Впоследствии на территории Польши нашли остатки 15 дронов и одной ракеты неизвестного происхождения.
- В Варшаве считают атаку неслучайной. Ее рассматривают как преднамеренное нападение на территорию НАТО и ЕС. Власти планируют консультации с представителями Евросоюза и Украины относительно инцидента, а также передали информацию об атаке государственному секретарю США.
- Зато в российском минобороны цинично говорят, что не планировали поражать объекты на территории Польши.