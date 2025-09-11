Об этом чиновница заявила в интервью испанскому изданию El Pais, передает 24 Канал.

Читайте также Говорили не только о дроновую атаку России на Польшу: что известно о встрече Зеленского и Стубба

Когда закончится война в Украине?

По словам Каи Каллас, ситуация с войной России против Украины зашла в тупик, поэтому, вероятно, боевые действия затянутся на ближайшие 2 года.

Каллас отмечает, что действия России, в частности недавняя атака дронами на Польшу, свидетельствуют об усилении агрессии.

Она также отмечает, что нынешнее состояние войны характеризуется отсутствием значительных продвижений с обеих сторон.

В свою очередь источники, опрошенные El Pais, отмечают, что стабильность в Украине будет оставаться под угрозой, пока не произойдут изменения в политическом руководстве как в Киеве, так и в Москве.

Как международное сообщество реагирует на Кремлевскую агрессию?