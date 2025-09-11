Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что именно это дает толчок России к эскалации. Сами же дроны на самом деле не были оснащены взрывчаткой.

Смотрите также Самолеты не эффективны: Зеленский предложил Польше помощь в сбивании российских дронов

Для чего Кремль атаковал Польшу БпЛА?

По словам советника главы Офиса Президента Украины, не стоит ожидать, что Россия откажется от своей ключевой цели – экспансии Европы. Страна-агрессор может существовать только в состоянии войны, которая придает ей важность существования. Поэтому Путин останавливаться не будет – Россия продолжит продажу сырья и всю прибыль будет инвестировать в войну.

Поэтому Россия сделала продуманную операцию – запустила в Украину дроны со взрывчаткой и одновременно в Польшу, но уже без взрывчатки. То есть имитировала атаку на те объекты, которые будут первыми, если Кремль будет атаковать уже со взрывчаткой,

– сказал он.

Благодаря этому России удалось "заблокировать" 4 воеводства и 4 аэропорта. Россияне протестировали, как работает система ПВО и как быстро действует система авиационной поддержки в стране – Польша сбила только 4 БпЛА из 19. Кроме этого, Кремль увидел, что НАТО не готово к жестким политическим заявлениям и действиям.

Что получила Россия: поняла, что можно увеличивать объемы эскалации. Украина реагирует на все эти вызовы понятно и правильно, а другие страны нет. Что будет дальше? Эскалация,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Альянс должен решительно отреагировать на нарушение воздушного пространства Польши – пригрозить, что в случае повторения будут атаки по России, ввести вторичные санкции и закупить для Украины гораздо больше систем ПРО.

Атака на Польшу: коротко о главном