Так отмечают в Польском агентстве аэронавигационных услуг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно об ограничении авиадвижения в Польше?

Польское агентство авиационной навигации (PAŻP) сообщило, что с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено воздушное движение.

Отмечается, что ограничения ввели в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры по ограничению полетов на период, не дольше 3 месяцев.

В заявлении указывается, что по просьбе Оперативного командования видов вооруженных сил страны с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 действует ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129.

Зона EP R129 охватывает всю границу с Украиной и Беларусью.

В ведомстве указывается, что от захода солнца до восхода солнца действует полный запрет полетов в зоне EP R129, за исключением военных воздушных судов. Кроме того, в зоне действует круглосуточный запрет полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов.

От восхода солнца до захода солнца, в зоне EP R129 действует запрет полетов, кроме таких исключений:

пилотируемые летательные аппараты, которые осуществляют полет после представления плана полета, оборудованы действующим транспондером в режиме A и C или в режиме S, поддерживают постоянную радиосвязь "воздух-земля" с соответствующим органом ATS и, в случае необходимости, устанавливают двустороннюю связь на соответствующем канале связи этого органа;

военные летательные аппараты;

полеты по сигналам GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

полеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Там добавили, что могут быть разрешены полеты государственной авиации и авиационной скорой помощи, а также полеты с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, в частности в случае стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.

В агентстве подчеркнули, что вход в активную зону летательных аппаратов, которые не соответствуют критериям исключений, является нарушением положений Закона об авиации.

