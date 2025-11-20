Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте также Мирный план США – старый ультиматум: почему 28 пунктов – это план капитуляции, который готовили за спиной Украины

В чем суть мирного плана ЕС?

Подробности мирного плана Евросоюза рассказала высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины,

– отметила она.

По словам чиновницы, позиция ЕС остается неизменной: для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой.

ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину,

– подчеркнула Каллас.

Главный дипломат Евросоюза сообщила, что 20 ноября глава Европейского разведывательного центра и посланник ЕС по вопросам санкций проинформировали министров о влиянии ограничений на Россию.

По имеющейся информации, объем экспорта российской сырой нефти упал до самого низкого уровня за последние месяцы, а налоговые поступления от нефтяного сектора стали наименьшими с начала войны.

Какой план предлагают США?