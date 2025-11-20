Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
У чому суть мирного плану ЄС?
Подробиці мирного плану Євросоюзу розповіла висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас.
Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України,
– зазначила вона.
За словами посадовиці, позиція ЄС залишається незмінною: для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною та Європою.
ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну,
– наголосила Каллас.
Головна дипломатка Євросоюзу повідомила, що 20 листопада голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС із питань санкцій поінформували міністрів про вплив обмежень на Росію.
За наявною інформацією, обсяг експорту російської сирої нафти впав до найнижчого рівня за останні місяці, а податкові надходження від нафтового сектору стали найменшими від початку війни.
Який план пропонують США?
За даними ЗМІ, адміністрація Трампа схвалила план потенційної мирної угоди між Україною та Росією, який складається із 28 пунктів. Посадовці США запевняють, що він має забезпечити гарантії безпеки й умови для "тривалого миру".
Відповідно до плану, Україна має залишити Донбас, скоротити армію удвічі та відмовитися від ключових категорій озброєння, включно з далекобійною зброєю. В обмін на це Росія нібито обіцяє не нападати знову на Україну.
20 листопада в Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт так званого мирного плану. Президент планує обговорити з Трампом основні пункти вже найближчими днями.