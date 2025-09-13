За її словами, наразі росіяни застосовують свою класичну тактику для ведення переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Каллас RND.

Що сказала Каллас про територіальні поступки України?

Каллас прокоментувала німецькі опитування, які показали те, що більшість німців виступають за територіальні поступки України заради миру. Вона пояснила, що саме так виглядає класична російська тактика ведення переговорів.

За словами високої представниці ЄС, ця тактика складається з трьох кроків: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультиматуми та погрози силою, і нарешті мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити,

– заявила Каллас.

Вона додала, що росіяни хочуть, аби на Заході обговорювали, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки.

Зауважимо, що зараз Росія продає як компроміс, якщо вона "лише" збереже території, які вже завоювала. Однак Каллас пояснює, що це зовсім не компроміс, адже до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги.

