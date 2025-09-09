Президент України зауважив, що територіальні поступки можуть призвести до нової російської агресії в майбутньому. Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтерв'ю виданню ABC, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно територій Донбасу?

На запитання журналістки про значення земель Донбасу, Зеленський апелював до розмови з Дональдом Трампом під час свого візиту до Білого Дому. Тоді перемовини стосувалися зокрема й окупованих територій.

Володимир Зеленський зауважив, що Путін використовує найрізноманітніші маніпуляції на світовій арені, щоб виправдати агресію, зокрема, просуваючи ідею "обміну територіями".

Проте президент України вважає, що словам російського лідера в жодному разі не можна довіряти, адже він абсолютно відірваний від реальності й не має уявлення про землі, які так прагне захопити.

Він воює просто за територію, а ми воюємо за наше життя на цих землях,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, за період повномасштабної війни Росія окупувала приблизно 30% Донецької області, але ця територія була здобута ціною величезних людських втрат – мільйонів життів.

Зверніть увагу! Зеленський зазначив, що навіть у разі захоплення Донбасу Путін не зупиниться, адже його амбіції включають ключові міста, такі як Харків і Дніпро, які є важливими промисловими й економічними центрами України.

До того ж він підкреслив, що наразі Донбас залишається укріпленою територією, де українські війська чинять потужний опір. У випадку захоплення цих стратегічно важливих фортифікацій ворог матиме підготовлений майданчик для розвитку нового наступу.

Зеленський застеріг, що немає жодних гарантій, що Росія припинить агресію після досягнення своїх поточних цілей.

Яка ситуація на Донецькому напрямку?