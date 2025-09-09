Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) розкрила деталі "Саміту Свободи". Захід відбувається у Лондоні, інформує 24 Канал. Зокрема, під час саміту виступив Борис Джонсон – колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Зауважте Джонсон закликав дозволити Україні атакувати військові бази у Росії

Джонсон назвав найшвидший спосіб зупинити війну Росії з Україною

Джонсон звернувся до світової спільноти з закликом надати українцям ресурси, аби вони могли продовжити боротьбу за свою свободу. За словами експрем'єра Великої Британії, саме це – найшвидший спосіб завершити війну Росії з Україною. Також Джонсон наголосив, що українці є героями, які ніколи не здадуться, не підкоряться терору.

Джонсон виступив з потужними заявами / NAUDI

Крім того, Джонсон упевнений, що Володимиру Путіну ніколи не вдасться підкорити Україну. Експрем'єр зауважив: наразі диктатор продовжує війну не тому, що вірить у власну перемогу, а задля власного політичного виживання.

Джонсон нагадав, що Путін розуміє лише мову силу. Жодні поступки або червоні доріжки не принесуть результату. Колишній прем'єр провів аналогію з крокодилом: неможливо домовитися про територію з рептилією у той час, як вона стискає вашу шию кігтями. Однак рішучі дії Заходу можуть допомогти зупинити війну.

Найшвидший спосіб завершити війну — це надати героям-українцям ресурси для продовження боротьби,

– наголосив Джонсон.

Зокрема, він закликав: