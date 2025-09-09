Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) раскрыла детали "Саммита Свободы". Мероприятие проходит в Лондоне, информирует 24 Канал. В частности, во время саммита выступил Борис Джонсон – бывший премьер-министр Великобритании.

Джонсон обратился к мировому сообществу с призывом предоставить украинцам ресурсы, чтобы они могли продолжить борьбу за свою свободу. По словам экс-премьера Великобритании, именно это – самый быстрый способ завершить войну России с Украиной. Также Джонсон отметил, что украинцы являются героями, которые никогда не сдадутся, не подчинятся террору.

Джонсон выступил с мощными заявлениями / NAUDI

Кроме того, Джонсон уверен, что Владимиру Путину никогда не удастся покорить Украину. Экс-премьер отметил: сейчас диктатор продолжает войну не потому, что верит в собственную победу, а ради собственного политического выживания.

Джонсон напомнил, что Путин понимает только язык силы. Никакие уступки или красные дорожки не принесут результата. Бывший премьер провел аналогию с крокодилом: невозможно договориться о территории с рептилией в то время, как она сжимает вашу шею когтями. Однако решительные действия Запада могут помочь остановить войну.

Самый быстрый способ завершить войну – это предоставить героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы,

– подчеркнул Джонсон.

В частности, он призвал: