Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал на Украинском форуме оборонных инноваций, который проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), передает 24 Канал.

Что сказал Джонсон об ударах вглубь России?

Во время выступления на форуме Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право использовать западное оружие для ударов по военным базам в России. Он спросил, почему россиянам можно бить где угодно в Украине, а союзники отказывают в праве отвечать.

Президент Трамп сам вполне справедливо подчеркивал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России. Конечно, мы должны это сделать,

– сказал Джонсон.

Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что сейчас важно предоставить Украине, в частности, финансовую поддержку для развития собственной оборонной промышленности.

По его мнению, для завершения войны необходимо снять стратегическую неопределенность и показать Кремлю, что Украина принадлежит к западной системе безопасности. Также добавил, что будущее государства определяется его идентичностью и выбором, а не территорией.

Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конце концов к институтам НАТО,

– добавил Борис Джонсон.

В то же время Джонсон допустил, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если оно будет означать замораживание конфликта на нынешней линии фронта. По его словам, это позволило бы сохранить украинский суверенитет и демократию. А в вопросах суверенитета это не станет компромиссом.

После речи украинские ветераны подарили Джонсону трофейный обломок "Шахеда", которым российские войска атаковали Украину.

Борис Джонсон на Украинском форуме оборонных инноваций / Фото NAUDI

