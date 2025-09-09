Днями Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль цей населений пункт. Про що повідомили у 425 ОШП та показали ексклюзивні кадри, інформує 24 Канал.

Що відомо про звільнення від окупантів селища Зарічне?

В суботу, 6 вересня, 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від ворога та встановив український прапор у селищі Зарічне на Донеччині.

Під час зачистки від окупантів бійці ЗСУ знищили 47 загарбників російської армії, та ще 13 – взяли у полон.

Для виконання завдання сформували зведений підрозділ із бійців полку. Оператори дронів полку разом з пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї механізованої бригади ЗСУ завдавали ураження та знищували вояк армії противника. Після цього українські штурмовики у кожній будівлі проводили зачистку.

Крім цього, у 425-му ОШП показали ексклюзивні кадри операції.

Зарічне знову під контролем ЗСУ: дивіться ексклюзивні кадри

