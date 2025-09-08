На деяких напрямках їм вдалося досягти успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Сили оборони знищили ще 910 окупантів і кілька десятків техніки: втрати ворога на 8 вересня

Яка ситуація на фронті?

За даними ISW, 7 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого прогресу.

але не досягли підтвердженого прогресу. Однак нещодавно вони просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, свідчать про те, що окупанти мали просування до Вовчанського олійноекстракційного заводу.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, свідчать про те, що окупанти мали просування до Вовчанського олійноекстракційного заводу. Загарбники продовжили наступальні операції на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках, але не просунулися вперед.

але не просунулися вперед. Українські сили нещодавно мали просування на напрямку Костянтинівка – Дружківка. Також вони просунулися в районі Добропілля.

Як змінилася ситуація на фронті: карти ISW

Натомість російські війська 7 вересня продовжили наступальні операції на Покровському, Новопавлівському і Великомихайлівському напрямках, але не досягли жодних результатів.

але не досягли жодних результатів. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на сході Запорізької області 7 вересня.

7 вересня. Росіяни продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого прогресу.

але не досягли підтвердженого прогресу. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 7 вересня.

Війна Росії з Україною: що варто знати про ситуацію на фронті?