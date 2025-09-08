На деяких напрямках їм вдалося досягти успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
- За даними ISW, 7 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Однак нещодавно вони просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, свідчать про те, що окупанти мали просування до Вовчанського олійноекстракційного заводу.
- Загарбники продовжили наступальні операції на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках, але не просунулися вперед.
- Українські сили нещодавно мали просування на напрямку Костянтинівка – Дружківка. Також вони просунулися в районі Добропілля.
Як змінилася ситуація на фронті: карти ISW
- Натомість російські війська 7 вересня продовжили наступальні операції на Покровському, Новопавлівському і Великомихайлівському напрямках, але не досягли жодних результатів.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на сході Запорізької області 7 вересня.
- Росіяни продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 7 вересня.
Війна Росії з Україною: що варто знати про ситуацію на фронті?
8 вересня українські Сили оборони повністю взяли під контроль село Зарічне в Донецькій області.
Раніше у DeepState повідомили, що російські війська просунулися поблизу Тернового, Січневого, Соснівки та у Вороному на Дніпропетровщині. А також мали просування у Звіровому поблизу Покровська. Окрім цього, загарбники просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Тоді як українські військові відкинули росіян у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку та Золотому Колодязі на Донеччині.