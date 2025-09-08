На некоторых направлениях им удалось достичь успехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

  • По данным ISW, 7 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Однако недавно они продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели продвижение к Волчанскому маслоэкстракционному заводу.
  • Захватчики продолжили наступательные операции на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, но не продвинулись вперед.
  • Украинские силы недавно имели продвижение на направлении Константиновка – Дружковка. Также они продвинулись в районе Доброполья.

Как изменилась ситуация на фронте: карты ISW

  • Зато российские войска 7 сентября продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли никаких результатов.
  • Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на востоке Запорожской области 7 сентября.
  • Россияне продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 7 сентября.

