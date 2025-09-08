Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что известно об обновлении карты DeepState?

Аналитики рассказали, что защитники Украины зачистили во Владимировке – поселке в Ольгинской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области Украины.

Также Силы обороны отбросили врага вблизи Разино – села Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области, и в Новоторецке – селе Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области.

Кроме этого, украинские воины отбросили противника вблизи Золотого Колодезя – села Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

В DeepState также рассказали, что оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Последние новости о ситуации на передовой: что известно?

  • К слову, по данным Генштаба, с начала суток 7 сентября по состоянию на 22:00 произошло 118 боевых столкновений. Оккупанты атаковали в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

  • Ранее в DeepState рассказывали о продвижении противника возле 4 сел в Днепропетровской области. Враг продолжает развивать наступательные действия в этом регионе.

  • По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись вблизи Тернового, Январского, Сосновки и в Вороном на Днепропетровщине.