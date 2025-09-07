Недавно захватчики оккупировали первые населенные пункты на Днепропетровщине. К сожалению, продвижение врага в области продолжается, передает 24 Канал.
Где Россия имела успех на Днепропетровщине?
По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись вблизи Тернового, Январского, Сосновки и в Вороном. Все 4 населенных пункта расположены в Днепропетровской области.
Где на карте Терновое
Где на карте Январское
Где на карте Сосновка
Где на карте Вороное
Что происходит в районе Покровска?
В ВСУ сообщили, что российское командование поставило перед оккупантами задачу на осень – захватить три города на Покровском направлении – Покровск, Мирноград и Доброполье.
В течение длительного времени россияне больше всего усилий сосредотачивают именно на этом участке фронта. Недавно враг имел здесь успех. Противник продвинулся в Зверевом, таким образом еще больше приблизившись к Покровску.
Где расположено на карте Зверево
Какая ситуация на фронте?
- Аналитики ISW сообщили, что оккупанты перебросили элитные подразделения из Сумской, Курской и Херсонской областей в Донецкую область. Это свидетельствует о том, что осенняя наступательная кампания врага будет сосредоточена на захвате остальной территории Донбасса.
- Агенты "Атеш" предупреждают, что российские войска могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении. Туда враг перебрасывает технику и боекомплекты.
- Недавно оккупанты имели продвинулись на Купянском направлении. Геолоковани кадры свидетельствуют, что россияне, вероятно, зашли на северо-запад Купянска.