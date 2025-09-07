Недавно захватчики оккупировали первые населенные пункты на Днепропетровщине. К сожалению, продвижение врага в области продолжается, передает 24 Канал.

Где Россия имела успех на Днепропетровщине?

По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись вблизи Тернового, Январского, Сосновки и в Вороном. Все 4 населенных пункта расположены в Днепропетровской области.

Где на карте Терновое

Где на карте Январское

Где на карте Сосновка

Где на карте Вороное

Что происходит в районе Покровска?

В ВСУ сообщили, что российское командование поставило перед оккупантами задачу на осень – захватить три города на Покровском направлении – Покровск, Мирноград и Доброполье.

В течение длительного времени россияне больше всего усилий сосредотачивают именно на этом участке фронта. Недавно враг имел здесь успех. Противник продвинулся в Зверевом, таким образом еще больше приблизившись к Покровску.

Где расположено на карте Зверево

Какая ситуация на фронте?