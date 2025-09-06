Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о перевозке врагом боекомплекта на Запорожье?
В последнее время агенты движения информируют, что россияне могут готовить новые наступательные действия на Запорожском направлении.
В районе Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафиксирована повышенная активность противника, связанная с переброской боекомплекта,
– пишут в "Атеш".
Указывается, что каждый день фиксируются колонны с боеприпасами, которые движутся одними и теми же маршрутами. Одновременно увеличилось количество транспортных средств, задействованных в подвозе снарядов и ракет.
Также обнаружены новые точки разгрузки. Это может свидетельствовать о создании временных складов в прифронтовой зоне.
в "Атеш" подчеркнули, что все собранные данные в режиме реального времени передают Силам обороны Украины.
"Это позволяет наносить точные удары по складам и маршрутам снабжения, нанося противнику критический урон и подрывая его возможности вести наступательные действия", – подчеркнули партизаны.
Что ранее сообщали в "Атеш"?
В четверг, 4 сентября, агенты "Атеш" сообщали о перемещении оккупантов в Луганске.
Их источники фиксировали перемещение колонн техники оккупационных подразделений в Луганске. Тогда указывали, что часть техники отводится на восстановление в тыл, а то, что уцелело, перебрасывается на Запорожское направление.
В "Атеш" указали, что, согласно подтвержденной информации, в последний месяц технику активно вывозят из региона для усиления приоритетных направлений оккупационных войск.