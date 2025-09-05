Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Какое важное место для россиян обнаружили партизаны в Мордовии?

Агент "Атеш" провел разведку вблизи загоризонтной РЛС "Контейнер" в населенном пункте Ковылкино. Отмечается, что этот объект работает как система раннего предупреждения. Он нужен России для наблюдения за Европой и Украиной.

Во время операции зафиксировано антенны, охрану и узлы энергоснабжения. Все полученные данные уже переданы Силам обороны Украины,

– написали агенты.

Партизаны провели разведку возле РЛС в Мордовии / Фото из телеграмма "Атеш"

РЛС 29Б6 "Контейнер" – это бистатический наземно-волновой радар. Его система, расположенная в Ковылкино, состоит из 144 антенно-фидерных столбов высотой 34 метра и имеет длину 1300 метров. РЛС может обнаруживать воздушные цели за более чем 3 тысячи километров, сектор ее обзора – 240 градусов.

Хотя Россия и хвастается установкой подобных станции и "супертехнологиями", однако их невозможно скрыть от глаз агентов. Теперь "Контейнер" уязвим, объект находится под прицелом украинских войск. "Атеш" отмечают, что ни один объект врага не останется без внимания.

