Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш". На этот раз для наблюдения они снова выбрали ключевые точки для оккупантов.

Что увидели партизаны на базах россиян в Севастополе?

Российская армия использует бухты в Крыму для сохранения своей техники. Отдельно оккупанты поставили вблизи моря противовоздушную оборону, опасаясь возможных атак украинских морских дронов. Россияне готовятся сбивать БпЛА, поэтому установили в районе Круглой бухты мобильные группы с крупнокалиберными пулеметами.

Повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемой "вертолетки" – филиала ФГУП "Авиакомплект", которая превратилась в ключевой узел военной логистики,

– сообщили в "Атеш".

Движение следит за базами россиян возле бухт в Севастополе / Фото "Атеш"

По данным движения, в Круглой бухте военные координируют боевые вылеты, обслуживают экипажи и готовят к работе ударные вертолеты.



Российская армия имеет ключевые точки возле Круглой бухты в Севастополе / Скриншот "Атеш"

Графскую бухту оккупанты используют как морской порт для базирования и ремонта военной техники. Здесь в частности расположены десантные средства. Российские войска переместили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Это делает Графскую бухту очень важным местом для поддержания боеспособности врага в Крыму. Здесь также создан узел для переброски личного состава и техники, что обеспечивает оперативность оккупантов в Черноморском регионе. Из-за необходимости сохранить это место в целостности, на побережье бухты дежурит охрана и активно применяются системы ПВО.



Графская бухта в Севастополе используется оккупантами / Скриншот "Атеш"

В "Атеш" сообщили, что все собранные представителями движения материалы, координаты и информацию о россиянах в районах Круглой и Графской бухт передали Силам обороны Украины.

Что известно о ситуации в Крыму?

Сейчас оккупанты активно используют свои базы в Крыму для усиления войска и защиты важных объектов на территории полуострова. Движение "Атеш" недавно фиксировало наибольшую активность на базе Черноморского флота в Новороссийске. Там россияне сосредоточили различные типы военных кораблей и подводных лодок. Известно, враг активно проводит ротации офицеров и обслуживают подводные лодки.

В комментарии 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Силы обороны могут поразить Крымский мост и нанести серьезные удары по другим объектам врага в Крыму. Еще 9 июня Андрющенко проанализировал ситуацию со взрывами в Крыму и предположил, что военные вместе с ГУР, вероятно, проводят спецоперации на оккупированном полуострове.