Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, нужно добивать Крымский мост.

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"Нам надо добивать Крымский мост, если уж так расшаталось после этого. Скорее всего, мы за это взялись. Потому что из Севастополя уже раздавались взрывы. Потом была пауза, а потом – снова раздавались взрывы. Наши источники говорят, что должно быть интересно", – сказал он.

"Это путает карты россиян"

Петр Андрющенко отметил, что проводится какая-то операция наших Сил обороны комплексно с ГУР. Вероятно, украинцев ожидают хорошие новости. Однако в последнее время результаты операций, которые проводятся, мы видим не всегда, или же их приходится долго ждать. Возможно, станет известно до конца недели.

Например, на прошлой неделе с территории Запорожской области множество прекрасных новостей, о которых не все можно рассказывать. У россиян очень большие проблемы с инфраструктурой. Поэтому враг не очень хочет ехать по новой железной дороге.

Поэтому это прекрасные новости. Думаю, примерно то же самое нас ждет с Крымом, когда оно пойдет массивом. Замечательно, потому что это сильно меняет карту боевых действий и спутывает карты россиян,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что по атакам относительно оккупированных территорий наблюдаются прекрасные результаты. Давно такого не было. Однако нужно, чтобы география ударов по вражеским объектам немного расширилась.