Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, потрібно добивати Кримський міст.

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"Нам треба добивати Кримський міст, якщо вже так розхиталося після цього. Найімовірніше, ми за це взялися. Тому що з Севастополя вже лунали вибухи. Потім була пауза, а згодом – знову лунали вибухи. Наші джерела кажуть, що має бути цікаво", – сказав він.

"Це сплутує карти росіян"

Петро Андрющенко зазначив, що проводиться якась операція наших Сил оборони комплексно з ГУР. Ймовірно, українців очікують хороші новини. Проте останнім часом результати операцій, які проводяться, ми бачимо не завжди, або ж на них доводиться довго чекати. Можливо, стане відомо до кінця тижня.

Наприклад, минулого тижня з території Запорізької області безліч прекрасних новин, про які не все можна розповідати. У росіян дуже великі проблеми з інфраструктурою. Тому ворог не дуже хоче їхати новою залізницею.

Тому це прекрасні новини. Думаю, приблизно те саме нас чекає з Криму, коли воно піде масивом. Чудово, тому що це сильно змінює карту бойових дій і сплутує карти росіян,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Він додав, що з атак щодо окупованих територій спостерігаються прекрасні результати. Давно такого не було. Однак потрібно, щоб географія ударів по ворожих об’єктах трохи розширилась.