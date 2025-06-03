Яких пошкоджень зазнав Кримський міст, що відбувається на півострові після успішних дій України – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Де розташований Кримський міст і чому він такий важливий для Путіна: пояснюємо на карті
Що відбувається у Криму після ураження Керченського мосту
На Керченському мосту лунають повторні вибухи
Російські пропагандисти бідкаються на атаку безекіпажних катерів. Про її початок заявили о 14:55.
Керч, Кримський міст, атака БЕК, у тому числі підводними апаратами супротивника,
– волають їхні телеграм-канали.
Згодом попередили про небезпеку все узбережжя Криму. Сам міст закрили.
"Рейд у бухті Севастополя тимчасово закритий, морський пасажирський транспорт призупинив рух", – повідомила окупаційна влада.
О 15:20 російські монітори бідкалися, що атака на Кримський міст продовжується.
"Пробивають прохід у загородженнях", – писали там.
СБУ втретє вразила Кримський міст
У СБУ розповіли, що провели нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Цього разу це вдалося зробити під водою.
Згідно з оприлюдненою інформацією, ця операція тривала декілька місяців.
Відомо, що агенти СБУ замінували опори Кримського моста, після цього у вівторок, 3 червня, о 04:44 активували перший вибуховий пристрій. Минулося без жертв серед цивільного населення.
Внаслідок цього сильно пошкоджено на рівні дна підводні підпірки, і цьому посприяли 1,1 тисячі кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично наразі міст перебуває в аварійному стані.
За даними СБУ, операцією керував голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він також прокоментував успішне ураження об'єкта.
Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Росії немає місця на території нашої держави,
– заявив він.
Кадри з новим ураженням Кримського мосту / Відео СБУ
Малюк наголосив, що цей об'єкт є абсолютно законною ціллю, особливо на тлі того, що росіяни використовували його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ на фронті в Україні.
Росіяни писали, що збили дрон над Кримським мостом
За інформацією російських ЗМІ, безпілотник збили прямо над Кримським мостом уранці 3 червня. Все відбулося начебто о 6 ранку.
По реактивному дрону, мовляв, відпрацювала ППО. У цей момент мостом їхали автомобілі з боку Тамані, а уламки впали на дорогу.
Пошкоджень на мості нібито немає. Рух було перекрито майже на 3 години, щоб фахівці перевірили дорогу та прибрали уламки.