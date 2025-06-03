14:11, 3 июня

В СБУ рассказали, что провели новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз это удалось сделать под водой.

Согласно обнародованной информации, эта операция длилась несколько месяцев.

Известно, что агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после этого во вторник, 3 июня, в 04:44 активировали первое взрывное устройство. Обошлось без жертв среди гражданского населения.

Вследствие этого сильно повреждены на уровне дна подводные подпорки, и этому поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически сейчас мост находится в аварийном состоянии.

По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование. Он также прокомментировал успешное поражение объекта.

Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства,

– заявил он.

Кадры с новым поражением Крымского моста / Видео СБУ

Малюк отметил, что этот объект является абсолютно законной целью, особенно на фоне того, что россияне использовали его как логистическую артерию для обеспечения своих войск на фронте в Украине.