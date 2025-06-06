Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходит в Крыму вечером 5 июня

Впервые воздушную тревогу в Севастополе объявили в 21:35. Россияне сообщали о ракетной опасности. Там заявили, что морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.

По словам россиян, Крым атаковали ракетами "Нептун" и беспилотниками.

Несколько раз в Крыму объявляли отбой воздушной тревоги, но потом снова сообщали об опасности. Россияне жаловались из-за массированной комбинированной атаки.

По словам россиян, Украина запустила БпЛА "Лютый", который может лететь до 1000 километров, имеет около 50 килограммов взрывчатого вещества, до 160 километров в час.

Напомним, что днем 3 июня возле Крымского моста прогремели взрывы. Украине удалось в третий раз атаковать мост – на этот раз под водой. По данным СБУ, операцией руководил глава службы, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.