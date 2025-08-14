База стала главным тыловым центром после вывода кораблей из Крыма. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что обнаружили на базе в Новороссийске?

Движение "Атеш" продолжает наблюдение за базой Черноморского флота России в Новороссийске. По их данным, во время последней операции были зафиксированы различные военные корабли. От противолодочных до патрульных и ракетных.

В порту также наблюдались тральщики, судна обеспечения и инженерной поддержки. Кроме того, в бухте был замечен танкер. Он там, предполагают в "Атеш", вероятно, для обслуживания подводных лодок 4-й отдельной подводной бригады.

Ситуация с флотом в Новороссийске / Фото "Атеш"

Дополнительно мы изучили структуру штаба базы, где сосредоточено командование, логистику и контроль над морской пехотой и подразделениями ПДСС, отвечающих за противодиверсионную защиту,

– говорится в сообщении.

По данным агентов, на базе проходят ротации офицеров и обслуживаются подводные лодки типа "Варшавянка". Инженерные и логистические подразделения обеспечивают оперативную готовность корабельных групп.

Движение техники, загруженность причалов и активность персонала подтверждают, что объект остается центром морского управления Черноморского флота врага.

Напомним, "Атеш" в Севастополе фиксировали активность российских войск, в частности в Южной бухте и возле сухого дока. Там время от времени хранят и ремонтируют технику.