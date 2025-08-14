База стала головним тиловим центром після виведення кораблів із Криму. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що виявили на базі у Новоросійську?

Рух "Атеш" продовжує спостереження за базою Чорноморського флоту Росії у Новоросійську. За їхніми даними, під час останньої операції були зафіксовані різні військові кораблі. Від протичовнових до патрульних і ракетних.

В порту також спостерігалися тральники, судна забезпечення та інженерної підтримки. Крім того, в бухті був помічений танкер. Він там, припускають в "Атеш", ймовірно, для обслуговування підводних човнів 4-ї окремої підводної бригади.

Ситуація з флотом у Новоросійську / Фото "Атеш"

Додатково ми вивчили структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль над морською піхотою та підрозділами ПДСС, що відповідають за протидиверсійний захист,

– йдеться у повідомленні.

За даними агентів, на базі проходять ротації офіцерів та обслуговуються підводні човни типу "Варшавянка". Інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.

Рух техніки, завантаженість причалів і активність персоналу підтверджують, що об'єкт залишається центром морського управління Чорноморського флоту ворога.

Нагадаємо, "Атеш" у Севастополі фіксували активність російських військ, зокрема в Південній бухті та біля сухого доку. Там час від часу зберігають і ремонтують техніку.