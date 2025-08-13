На самом заводе усилен пропускной режим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

Как Россия пытается обезопасить завод "Шахедов" в Елабуге?

Источники "АТЕШ", в частности среди рабочих завода, рассказывают об усиленных мерах безопасности в регионе после атак беспилотников СБУ.

По всему району установлены мобильные блокпосты: проверяются автомобили и автобусы, проводится полный осмотр, сверяются документы, а при необходимости содержимое телефонов и других носителей информации,

– отмечают в "АТЕШ".

На самом заводе ввели усиленные проверки персонала и ограничили доступ к отдельным зонам производства.

Россия вынуждена тратить больше ресурсов на контрразведывательную и контрдиверсионную борьбу. Это указывает также на панику внутри режима.

