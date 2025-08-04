Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в "Атеш", передает 24 Канал. На этот раз под наблюдением оказались Южная Бухта и сухой док возле филиала МГУ в Севастополе.

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Что происходит в бухтах Крыма?

По информации движения "Атеш", Силы обороны Украины уже били по сухому доку, поэтому оккупанты ведут себя там значительно осторожнее. В частности, усилены меры безопасности – к объекту ограничены подходы, а периметр охраняют.

Даже несмотря на это, основную активность там наблюдают в вечернее и ночное время суток. Сейчас объект периодически используют как место хранения и ремонта военной техники и комплектования.

Агенты показали бухты Севастополя: смотрите фото

Мы уверяем, что никакие меры не помогут оккупантам скрыть свои действия в бухтах Севастополя,

– написали агенты.

Кроме того, подробную информацию о грузах, с которыми там работают, "Атеш" передает "правильным людям".

Напомним, накануне представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что полуостров довольно плотно наполнен вражеской ПВО. Агрессору важно сохранить Крымский мост по многим причинам – как с тактически-пропагандистских, так и тактически-стратегических.