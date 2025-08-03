Местные телеграмм-каналы сообщили, что после девяти вечера в Севастополе прозвучало несколько взрывов. Громко было в районе мыса Фиолент и аэродрома "Бельбек", передает 24 Канал.

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Что известно об атаке БПЛА на Крым?

В 21:42 в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Через несколько минут так называемый губернатор города Развожаев сообщил, что в городе были слышны громкие звуки. По его словам, это силы ПВО уничтожили 3 воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя.

Также он рассказал, что в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БпЛА, территорию оцеплено, на месте работают спецслужбы.

"Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", – добавил чиновник.

Между тем мониторинговые каналы пишут, что над Симферополем и Симферопольским районом кружит истребитель и несколько вертолетов.

По меньшей мере 8 пусков ракет на запад со стороны Симферопольского аэропорта между поселками Веселое и Аркадиевка слышали местные.

Сообщается также, что с аэродрома "Бельбек" подняли истребитель. Он отправился на запад.

К слову, ночью 3 августа Сочи и прилегающие районы были атакованы дронами. На нефтебазе Адлер вспыхнул пожар.