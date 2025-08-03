Місцеві телеграм-канали повідомили, що після дев'ятої вечора у Севастополі пролунало кілька вибухів. Гучно було у районі мису Фіолент і аеродрому "Бельбек", передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку БпЛА на Крим?

О 21:42 у Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. За кілька хвилин так званий губернатор міста Развожаєв повідомив, що у місті було чути гучні звуки. За його словами, це сили ППО знищили 3 повітряні цілі над морською акваторією поблизу Севастополя.

Також він розповів, що в районі Парку Перемоги до берега прибило заглушений засобами РЕБ БпЛА, територію оточено, на місці працюють спецслужби.

"Жодні об'єкти інфраструктури у місті не постраждали", – додав чиновник.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що над Сімферополем і Сімферопольським районом кружляє винищувач і кілька вертольотів.

Щонайменше 8 пусків ракет на захід з боку Сімферопольського аеропорту між селищами Веселе та Аркадіївка чули місцеві.

Повідомляється також, що з аеродрому "Бельбек" підняли винищувач. Він вирушив на захід.

До слова, уночі 3 серпня Сочі та прилеглі райони були атаковані дронами. На нафтобазі Адлер спалахнула пожежа.