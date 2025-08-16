Про це пише 24 Канал з посиланням на рух "Атеш". Цього разу для спостереження вони знову обрали ключові точки для окупантів.

Дивіться також Треба добивати: які логістичні шляхи мають росіяни після підриву Кримського мосту

Що побачили партизани на базах росіян у Севастополі?

Російська армія використовує бухти в Криму для збереження своєї техніки. Окремо окупанти поставили поблизу моря протиповітряну оборону, побоюючись можливих атак українських морських дронів. Росіяни готуються збивати БпЛА, тож встановили в районі Круглої бухти мобільні групи з великокаліберними кулеметами.

Підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої "вертольотки" – філії ФГУП "Авіакомплект", яка перетворилася на ключовий вузол військової логістики,

– повідомили в "Атеш".

Рух слідкує за базами росіян біля бухт у Севастополі / Фото "Атеш"

За даними руху, в Круглій бухті військові координують бойові вильоти, обслуговують екіпажі та готують до роботи ударні гелікоптери.



Російська армія має ключові точки біля Круглої бухти в Севастополі / Скриншот "Атеш"

Графську бухту окупанти використовують як морський порт для базування та ремонту військової техніки. Тут зокрема розташовані десантні засоби. Російські війська перемістили боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Це робить Графську бухту дуже важливим місцем для підтримки боєздатності ворога в Криму. Тут також створено вузол для перекидання особового складу та техніки, що забезпечує оперативність окупантів у Чорноморському регіоні. Через потребу зберегти це місце в цілісності, на узбережжі бухти чергує охорона та активно застосовуються системи ППО.



Графська бухта в Севастополі використовується окупантами / Скриншот "Атеш"

В "Атеш" повідомили, що всі зібрані представниками руху матеріали, координати та інформацію про росіян у районах Круглої та Графської бухт передали Силам оборони України.

Що відомо про ситуацію в Криму?

Наразі окупанти активно використовують свої бази в Криму для посилення війська та захисту важливих об'єктів на території півострова. Рух "Атеш" нещодавно фіксував найбільшу активність на базі Чорноморського флоту в Новоросійську. Там росіяни зосередили різні типи військових кораблів та підводних човнів. Відомо, ворог активно проводить ротації офіцерів та обслуговують підводні човни.

У коментарі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що Сили оборони можуть уразити Кримський міст та завдати серйозних ударів по інших об'єктах ворога в Криму. Ще 9 червня Андрющенко проаналізував ситуацію з вибухами у Криму та припустив, що військові разом з ГУР, імовірно, проводять спецоперації на окупованому півострові.