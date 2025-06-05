Окрім Кримського мосту, росіяни мають багато інших логістичних маршрутів, які також необхідно знищити. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом зазначив, що розпочалася деокупація Криму.

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Які логістичні маршрути ворога треба знищити

Військовий експерт пояснив, що Кримський міст – це цілий транспортно-логістичний комплекс, який об'єднує декілька складових:

автомобільний міст;

залізничний міст;

енергетичну інфраструктуру (електрокабелі);

трубопровід для прокачування пального (зокрема дизелю).

Також наявні паралельні поромні переправи з обох боків мосту. Частину з них Україна вже пошкодила, але вони продовжують використовуватися для перевезення військової техніки. Саме через ці пороми йде значна частина постачання. Особливо важливими є так звані дебаркадери – пристані, без яких пороми не можуть завантажувати й розвантажувати вантажі.

З боку Тамані та Керчі Росія використовує повітряний міст – переважно транспортні літаки Ан-12 та Іл-76, які перекидають обмежені обсяги техніки та боєприпасів. Додатково функціонує так званий морський міст – великі десантні кораблі, що діють у супроводі флоту.

Окремо варто відзначити сухопутний коридор, який уже повністю функціонує,

– зауважив Роман Світан.

Прокладено кілька шосейних трас із боку Ростова та Донецька до Криму, а також введено в експлуатацію нові залізничні колії. Особливо важливим є міст через річку Кальміус, який, попри стратегічне значення, досі не знищений українською армією. Його руйнування могло б перерізати один із головних маршрутів забезпечення.

Ще одним критичним вузлом є район Мелітополя, через який проходить залізнична гілка до Криму. Її також необхідно знищити або взяти під контроль. Якщо вдасться заблокувати північний вхід до Криму – це вже буде половина справи.

Наразі, з огляду на попередні удари, можна зробити висновок, що Україна володіє достатньою кількістю засобів ураження. Їх потрібно перекинути ближче до Криму. Удар по Кримському мосту можна вважати початком літньої військової кампанії 2025 року, головною метою якої є звільнення Криму.

Знищення або зупинка логістики через Кримський міст – це перший крок на шляху до деокупації півострова,

– наголосив полковник запасу.

Без звільнення Криму неможливо звільнити інші тимчасово окуповані території – занадто великі втрати це спричинило б на фронті, на думку Світана.

Півострів можна звільняти за допомогою дальніх засобів ураження – підводних, надводних та повітряних безпілотників, а також ракет. Що було й зроблено під час третьої атаки на міст. Жоден українець не загинув, що свідчить про ефективність і безпеку таких операцій.