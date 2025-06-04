Про це в етері "Суспільного" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Наслідки атаки по Кримському мосту

Плетенчук зазначає, що здійснені на цю незаконну споруду атаки мають ускладнити для країни-агресорки Росії логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Так званий Кримський міст все одно виконував цю функцію, хоча після минулої атаки втратив деякі логістичні можливості щодо залізничного сполучення. Будемо сподіватися, що він втратить ще якісь можливості. Але ідеологічна складова, як і в цій війні, так і щодо конкретно цього мосту, залишається дуже великою і має велике значення,

– зазначив речник ВМС.

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Нагадаємо, СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Відомо, що операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І у вівторок, 3 червня, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Вказувалося, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. В СБУ вказали, що міст фактично перебуває в аварійному стані.