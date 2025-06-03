Українські сили діють разом проти ворога та готують такі операції довгий час. Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, ведучий, журналіст Єгор Чечеринда, зауваживши, що наша країна має велику перевагу, на відміну від ворога.

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Чому СБУ проводить серію безпрецедентних операцій саме зараз

Майор ЗСУ пояснив, що операції, які за останні три дні провели СБУ, – це не справа кількох днів чи тижнів. Їх готують роками. Він висловив сподівання, що Сили оборони, ГУР та СБУ діють спільно і це не окремі команди, які конкурують між собою.

Це не збіг. Думаю, це лише початок. У нас немає паритету у силах та засобах. Однак у нас є перевага у розумі, кмітливості та винахідливості. Українці завжди вигравали завдяки цьому, згадайте радянський мультфільм про козаків. Тому будемо і далі бити ворога, де б він не був,

– наголосив він.

Нагадаймо, що сьогодні Україна змогла завдати шкоди незаконно збудованій конструкції ворога в анексованому Криму. Російські пропагандисти бідкались на атаку безекіпажних катерів. Зараз рух транспорту Кримським мостом відновлено, але російська влада повідомляла про "активність ЗСУ біля берегів Криму в акваторії Чорного моря".

Тим часом щодо ударів по російських аеродромах – відновлення втрат російської авіації залежить від виробництва нових літаків, зокрема проєкту ПАК ДА, реалізація якого може зайняти ще 10 – 20 років.