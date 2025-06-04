Об этом в эфире "Суспільного" заявил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Последствия атаки по Крымскому мосту

Плетенчук отмечает, что осуществленные на это незаконное сооружение атаки должны усложнить для страны-агрессора России логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.

Так называемый Крымский мост все равно выполнял эту функцию, хотя после прошлой атаки потерял некоторые логистические возможности по железнодорожному сообщению. Будем надеяться, что он потеряет еще какие-то возможности. Но идеологическая составляющая, как и в этой войне, так и по конкретно этому мосту, остается очень большой и имеет большое значение,

– отметил представитель ВМС.

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Напомним, СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Известно, что операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И во вторник, 3 июня, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

Указывалось, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. В СБУ указали, что мост фактически находится в аварийном состоянии.