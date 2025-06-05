Кроме Крымского моста, россияне имеют много других логистических маршрутов, которые также необходимо уничтожить. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, что началась деоккупация Крыма.

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Какие логистические маршруты врага надо уничтожить

Военный эксперт объяснил, что Крымский мост – это целый транспортно-логистический комплекс, который объединяет несколько составляющих:

автомобильный мост;

железнодорожный мост;

энергетическую инфраструктуру (электрокабели);

трубопровод для прокачки топлива (в частности дизеля).

Также имеются параллельные паромные переправы с обеих сторон моста. Часть из них Украина уже повредила, но они продолжают использоваться для перевозки военной техники. Именно через эти паромы идет значительная часть поставок. Особенно важны так называемые дебаркадеры – пристани, без которых паромы не могут загружать и разгружать грузы.

Со стороны Тамани и Керчи Россия использует воздушный мост – преимущественно транспортные самолеты Ан-12 и Ил-76, которые перебрасывают ограниченные объемы техники и боеприпасов. Дополнительно функционирует так называемый морской мост – большие десантные корабли, действующие в сопровождении флота.

Отдельно стоит отметить сухопутный коридор, который уже полностью функционирует,

– отметил Роман Свитан.

Проложено несколько шоссейных трасс со стороны Ростова и Донецка в Крым, а также введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути. Особенно важным является мост через реку Кальмиус, который, несмотря на стратегическое значение, до сих пор не уничтожен украинской армией. Его разрушение могло бы перерезать один из главных маршрутов обеспечения.

Еще одним критическим узлом является район Мелитополя, через который проходит железнодорожная ветка в Крым. Ее также необходимо уничтожить или взять под контроль. Если удастся заблокировать северный вход в Крым – это уже будет половина дела.

Сейчас, учитывая предыдущие удары, можно сделать вывод, что Украина обладает достаточным количеством средств поражения. Их нужно перебросить ближе к Крыму. Удар по Крымскому мосту можно считать началом летней военной кампании 2025 года, главной целью которой является освобождение Крыма.

Уничтожение или остановка логистики через Крымский мост – это первый шаг на пути к деоккупации полуострова,

– подчеркнул полковник запаса.

Без освобождения Крыма невозможно освободить другие временно оккупированные территории – слишком большие потери это повлекло бы на фронте, по мнению Свитана.

Полуостров можно освобождать с помощью дальних средств поражения – подводных, надводных и воздушных беспилотников, а также ракет. Что было и сделано во время третьей атаки на мост. Ни один украинец не погиб, что свидетельствует об эффективности и безопасности таких операций.