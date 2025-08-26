Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Как россияне защищают завод "Шахедов"?
Агенты движения "Атеш", работающие на заводе в Елабуге, рассказали, что рядом с предприятием россияне будут башни с модулем "Панцирь".
Это прямое подтверждение того, что удары украинских дронов уже нанесли заводу серьезный ущерб, а российские власти в панике пытаются защитить свою "фабрику смертников",
– указывают партизаны.
В "Атеш" отметили, что никакие импровизированные башни и "Панцири" не спасут завод от новых атак. Ежедневно российское производство "Шахедов" в Татарстане находится под угрозой – а вместе с ним и логистика поставок дронов, которыми Россия терроризирует Украину.
"Кремль может строить новые башни и прикрывать заводы "Панцирями", но это не спасет их от мести. Враг должен знать: за каждый выпущенный "Шахед" придет справедливый удар", – добавили там.
Что известно об атаках на Елабугу?
В российском городе Елабуга, что в Татарстане, оккупанты собирают "Шахэды", которые маркируют как "Герань-2". Вражеское предприятие расположено в 1200 километрах от границы с Украиной.
Уже неоднократно экономическая зона "Алабуга" становилась целью украинских ударов. Например, 9 августа прилетело по логистическому терминалу имени Дэна Сяопина неподалеку от Елабуги. Беспилотник, предварительно, попал в цех производства дронов.
"Атеш" рассказали, что после атаки СБУ россияне начали внедрять усиленные меры безопасности в Елабуге. По всему району установлены мобильные блокпосты: проверяются автомобили и автобусы, проводится полный досмотр, сверяются документы, а при необходимости содержимое телефонов и других носителей информации.