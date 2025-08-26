Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Как россияне защищают завод "Шахедов"?

Агенты движения "Атеш", работающие на заводе в Елабуге, рассказали, что рядом с предприятием россияне будут башни с модулем "Панцирь".

Это прямое подтверждение того, что удары украинских дронов уже нанесли заводу серьезный ущерб, а российские власти в панике пытаются защитить свою "фабрику смертников",

– указывают партизаны.

В "Атеш" отметили, что никакие импровизированные башни и "Панцири" не спасут завод от новых атак. Ежедневно российское производство "Шахедов" в Татарстане находится под угрозой – а вместе с ним и логистика поставок дронов, которыми Россия терроризирует Украину.

"Кремль может строить новые башни и прикрывать заводы "Панцирями", но это не спасет их от мести. Враг должен знать: за каждый выпущенный "Шахед" придет справедливый удар", – добавили там.

Что известно об атаках на Елабугу?